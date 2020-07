Atalanta, Castagne ammette: “Un po’ la testa pensa al Psg ma non abbiamo paura…”

Vola l’Atalanta che con il successo per 1-0 contro il Bologna si piazza al secondo posto in classifica in attesa della sfida dell’Inter di questa sera. Una vittoria per la Dea che aiuta sul piano mentale anche in vista dei prossimi impegni soprattutto quello di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Proprio della sfida contro i francesi ha parlato in un certo senso Timothy Castagne che era anche stato protagonista di un simpatico siparietto social nelle scorse ore relativamente al Pallone d’Oro.

Castagne: “Psg? Inevitabile che la partita sia nella nostra testa”

Sulla vittoria ottenuta e la consapevolezza dei propri mezzi, Castagne ha commentato: “Abbiamo sempre fiducia nel nostro fisico e nelle nostre qualità: sappiamo di star bene. Ogni partita con il caldo che giochiamo c’è sempre più spazio e sappiamo di poter segnare all’ultimo”. E in vista della Champions: “Quanto ci aiutano queste gare? Tantissimo. Questa forte intensità da parte del Bologna ci ha aiutato, ma serve un po’ di tutto”. Sul Paris Saint-Germain, l’esterno ha poi aggiunto: “Se ci pensiamo? Ora pensiamo soprattutto alla prossima partita ma è normale poi che la partita con il Psg sia nella nostra testa, ma vogliamo prima chiudere bene il campionato”. “Sicuramente sarà una partita diversa rispetto a quelle che stiamo affrontando, ma comunque dobbiamo andare a giocarcela senza paura. Siamo lì per un motivo e non dobbiamo avere paura. C’è rispetto per loro, ma vogliamo andare lì per fare qualcosa e non per dire solo di aver giocato con il Psg”.

