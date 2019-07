Atalanta, Champions League a San Siro: Gomez ringrazia, ma Ilicic non ci sta…

La notizia è diventata ufficiale nelle scorse ore: l’Atalanta disputerà le partite della prossima Champions League a San Siro, casa di Inter e Milan n attesa che vengano completati i lavori di ristrutturazione dello stadio di Bergamo. Dopo l’ok dei nerazzurri di Milano, è arrivato anche quello dei rossoneri.

Soddisfazione per il mondo della Dea, con le parole del capitano Alejandro Papu Gomez su Instagram che ha voluto ringraziare le due società milanesi per aver dato l’ok: “Sfortunatamente la Champions League non verrà giocata nel nostro stadio, per questo motivo a nome dei miei compagni, volevamo ringraziare Inter e Milan per averci accolto nel vostro glorioso stadio … per noi è fondamentale non fare trasferte lunghe sopratutto in una competizione così impegnativa. Sarà un onore giocare a San Siro, daremo il meglio di noi stessi. grazie mille”, ha scritto l’argentino.

CONTRARIATO – Ma se da una parte c’è stata tanta soddisfazione e gioia nella disponibilità di San Siro, da un’altra c’è chi non è proprio contento. Al post pubblico di Gomez, infatti, una voce fuori dal coro, Josip Ilicic ha preso una netta posizione: “Io non voglio giocare a Milano”, ha commentato lo sloveno accompagnando le sue parole con una emoticon di una faccina pensierosa. Evidentemente il trequartista avrebbe preferito giocare la Champions a Bergamo o magari al Mapei Stadium, dove l’Atalanta è già stata ospitata per le partite di Europa League.