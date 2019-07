Atalanta, colpo in difesa dal Siviglia: Sergi Gomez sempre più vicino

L’Atalanta continua la propria campagna di rinforzo in vista della prossima stagione che la vedrà impegnata anche in Champions League. La Dea, che disputerà le partite di Coppa a San Siro, prepara il colpo per la difesa. Dopo aver comprato Muriel dal Siviglia, ecco in arrivo un altro giocatore da La Liga: Sergi Gomez.

Come riporta Marca, il difensore sarebbe il nome nuovo per la squadra bergamasca. L’ex Celta Vigo andrebbe a sostituire il partente Mancini seguito dalla Roma per rimpiazzare, a sua volta, Manolas. Sergi Gómez, classe 1992, ha collezionato nell’ultima stagione ben 48 presenze in tutte le competizioni ed è un giocatore importante per la squadra di Lopetegui che proverà a non privarsene. L’Atalanta, però, resta alla finestra e grazie ai buoni rapporti con il Siviglia, potrebbe presto chiudere l’operazione.