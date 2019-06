Atalanta da Champions: sogno Buffon per la porta

Gianluigi Buffon potrebbe tornare in Serie A nella prossima stagione. Juventus? No, all’Atalanta. Secondo quanto riporta Sky, a farsi avanti per l’ex portiere bianconero, nell’ultima annata al Paris Saint-Germain, sarebbe stata l’Atalanta, alla ricerca di un estremo difensore d’esperienza in vista della sua prima avventura in Champions League.

La Dea sta provando a convincere l’ex numero uno del Psg all’avventura in quel di Bergamo. Quella arrivata dall’Atalanta è la prima vera offerta per Buffon, ma il portierone sarebbe molto più vicino a firmare per il Porto. I vice campioni di Portogallo, infatti, rimarrano quasi certamente orfani di Iker Casillas e potrebbero offrire maggiore appeal all’estremo difensore italiano.