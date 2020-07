Atalanta, Freuler ci crede: “Champions League? 3 gare secche, possiamo battere chiunque…”

Pareggio per 1-1 per l’Atalanta a San Siro contro il Milan e anche il rimpianto di un rigore fallito. La Dea continua comunque la sua marcia spettacolare in questa stagione e si prepara al grande palcoscenico della Champions. Al termine della gara contro i rossoneri, Remo Freuler, centrocampista dei bergamaschi, ha approfondito proprio il tema legato alla Coppa ai microfoni di Sky.

Freuler: “Champions? Possiamo battere chiunque”

“Scudetto? Difficile parlarne prima ma noi vogliamo provare a fare più punti possibili, se giochiamo come quest’anno, tutto è possibile”, ha commentato Freuler sull’ipotesi di lottare per il Tricolore nella prossima stagione. E sullo stato di forma della squadra anche in vista delle ultime due partite di campionato e soprattutto della Champions: “Ora non ci stiamo allenando moltissimo, ma durante il lockdown abbiamo fatto davvero bene. Il segreto del mister è il grande lavoro di tutto il gruppo. Non avevo mai lavorato tanto quanto come con Gasperini”. E per la Coppa: “Champipns? Sono tre gare secche, in gara secca possiamo battere chiunque. Se ci crediamo? Sì, altrimenti non andremmo a Lisbona…”.

