Atalanta, Gasperini: “Champions? Ci piacerebbe giocare al Bernabeu o al Camp Nou…”

Periodo di preparazione per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, attesa da una stagione storica. La formazione nerazzurra, dopo lo strepitoso campionato scorso, parteciperà infatti per la prima volta alla Champions League ed il tecnico, ai microfoni di Sky Sport, ha così parlato di quello che si attende dal futuro.

STAGIONE – “Adesso non riesco ad immaginarmi la prossima stagione. Per noi sarà una riprova e giocheremo in una competizione incredibile come la Champions. Vogliamo fare bella figura in Europa, così come in campionato. Sappiamo però che sarà molto difficile sia migliorarsi che ripetersi, ma abbiamo gli stimoli giusti per regalare emozioni ai nostri tifosi”.

MERCATO – “Servono un paio di innesti: mancano un difensore ed un vice-Ilicic. Lo scorso anno eravamo troppo risicati e siamo stati fortunati a non avere troppi infortuni. Offerte per i nostri? L’unica offerta indecente potrebbe arrivare per Zapata, ma al momento non c’è e speriamo che non arrivi. Dovesse arrivare, la società dovrà controbattere al meglio”.

CHAMPIONS A SAN SIRO – “Sarà affascinante, ma ci sarebbe piaciuto giocare a Bergamo. Visto che non è stato possibile, questo è il palcoscenico migliore. Ci piacerebbe giocare al Bernabeu o al Camp Nou, soprattutto per i tifosi”.