Atalanta, Gasperini: “L’Inter ci ha mandato fuori giri. Futuro? Difficile lottare con la Juve, ma alziamo l’asticella”

Gasperini parla così a Dazn nel post partita di Atalanta-Inter

LE PAROLE DI GASPERINI

“Quello di stasera era il migliore esame che potessimo fare per preparaci alla Champions, l’Inter ci ha mandato fuori giri e speriamo che questa gara ci sia di aiuto. Abbiamo accusato un po’ di stanchezza, poi siamo cresciuti. L’Atalanta deve pensare a migliorarsi, abbiamo tanti punti in cui possiamo fare meglio. È difficile competere con Juve ed Inter, però dobbiamo sempre alzare l’asticella. In alcuni reparti oggi eravamo contati nonostante i cambi abbiano fatto bene, dispiace aver preso le reti subito, però i ragazzi hanno reagito con ritmo e intensità che ci torneranno utili. Ilicic lo riempiamo di abbracci, Gollini ha preso una botta. Cosa mi ha detto Conte? Ci siamo fatti dei complimenti (ride ndr), ritengo che la classifica finale sia giusta. Queste le parole di Gasperini a DAZN