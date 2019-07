Atalanta, Gasperini: “Manca un’alternativa a Ilicic. Zapata via? Sono stato molto chiaro con il presidente…”

Parte bene la stagione dell’Atalanta. Il ritiro a Clusone è iniziato tra l’entusiasmo dei tifosi e i primi goal rifilati in amichevole alla Rappresentativa Valle Seriana. 5-1 il risultato finale in favore dei nerazzurro con il nuovo acquisto Luis Muriel subito in campo.

Al termine della gara, il tecnico Gian Piero Gasperini ha parlato ai media presenti facendo il punto soprattutto sul mercato. Ecco le sue parole riportate da Goal.com: “Manca un’alternativa a Ilicic perché Malinovskyi è un centrocampista. Dicono che sia bravo, io avrei preferito un attaccante, un vice Ilicic. Lui è una mezzala offensiva”. Sulle uscite, il mister ha commentato: “Mancini? Vedremo se andrà via o meno. Barrow vediamo dove andrà o se resterà, intanto sta facendo bene la preparazione”. E su Zapata: “Sono stato molto chiaro con presidente e società: se Zapata dovesse ricevere un’offerta irrinunciabile ci penseremo bene. Per ora non c’è”.