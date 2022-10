Atalanta, Gasperini: “Squadra cambiata. Ecco il nostro obiettivo stagionale…”

SQUADRA - "Qualcuno dice che abbiamo cambiato pelle ma devo dire che è cambiata molto la squadra. Alcuni giocatori sono andati via, altri non li abbiamo ancora avuti in questa stagione. È evidente che c'è stato un cambiamento nella squadra importante, però quello che ci ha permesso di fare risultati buoni ha aiutato anche i nuovi inserimenti, soprattutto giovani, a trovare fiducia. Ad ogni modo penso che si possa ancora crescere", ha detto Gasperini .

OBIETTIVI - "Noi non possiamo dire, con le nostre risorse, che lottiamo per lo scudetto. Questa è la realtà di cui dobbiamo prendere atto. Punteremo alla Coppa Italia, è l'obiettivo più raggiungibile". Ancora sul campionato: "Ho la sensazione che tutti stiano interpretando queste ultime cinque partite come un finale di campionato. Tutti vogliono raggiungere la miglior posizione per poi ripartire bene a gennaio (dopo Mondiale ndr)".