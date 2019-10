Atalanta, Gasperini stronca le Nazionali: “Le pause non sono un bene”

Dopo la sosta del campionato l’Atalanta riparte dalla trasferta in casa della Lazio, vero e proprio spareggio anticipato per le zone altissime della classifica.

Obiettivo della Dea difendere il terzo posto con appena tre punti di svantaggio dalla Juventus capolista.

“Si riparte con una partita di prestigio, iniziamo questa striscia di gare, dobbiamo ripartire bene – ha detto il tecnico torinese in conferenza stampa – La vittoria di due settimane fa ha lasciato un bel segno, siamo pronti. Domani sarà una bella partita. Abbiamo già giocato a Roma, questa è la quinta trasferta che facciamo. I giocatori sono rientrati bene dalle nazionali, lo spirito è rimasto intatto”.

Il tecnico atalantino dovrà fare a meno dell’infortunato Zapata, ma avrà il consueto imbarazzo della scelta in attacco, dove dovrebbe restare fuori uno tra Ilicic e Muriel.

E sullo sfondo c’è la sfida al Manchester City in Champions: “Abbiamo delle soluzioni per sostituire Zapata, ma non credo cambieremo modulo. È evidente che Muriel abbia superato quella striscia di tre settimane in cui ha avuto delle difficoltà, era un momento buono per lui. Era partito molto bene all’inizio, poi è stato infortunato. Anche Ilicic sta bene, valuterò”.

Chiusura con un duro affondo nei confronti delle Nazionali: “Ho visto molte partite brutte e di poco interesse, con poco seguito. Solo poche decenti. Le Nazionali che interrompono così il campionato non sono una buona soluzione”.