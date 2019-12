Atalanta, Gomez cittadino onorario di Bergamo

Sono ore di festa a Bergamo dopo il miracolo dell’Atalanta, qualificata per la prima volta nella sua storia agli ottavi di Champions League. Il successo contro lo Shakhtar Donetsk è ancora fresco nella mente degli amanti del calcio, e nella città nerazzurra si respira ancora clima festoso che, difficilmente, scomparirà.

Ma un altro tassello sta per essere messo in quel di Bergamo. Infatti, lunedì 23 dicembre, Alejandro Papu Gomez, attaccante e capitano della squadra di Gasperini, verrà premiato con la cittadinanza onoraria per “aver valorizzato Bergamo in Europa attraverso l’Atalanta, distinguendosi per sportività e professionalità, rifiutando altre offerte per sposare la causa atalantina”.

Gomez verrà premiato nella suggestiva cornice del Teatro Sociale di Bergamo alla presenza del primo cittadino Gori e del presidente del Consiglio comunale Rota.

LA GIOIA A CALDO DI GOMEZ E DI GASPERINI.