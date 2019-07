Atalanta, Gomez lancia la sfida: “In Champions saremo la sorpresa”

Una stagione storica, quella che si appresta a vivere l’Atalanta. I nerazzurri, dopo lo strepitoso campionato scorso, disputeranno per la prima volta la Champions League. E in vista delle prossime sfide che attendono i bergamaschi, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato Alejandro Gomez.

CHAMPIONS – “Siamo un gruppo molto unito, con ragazzi umili che pensano solamente a lavorare duramente. Se lo scorso anno mi avessero detto che avrei giocato la Champions, lo avrei preso per matto. L’obiettivo era tornare in Europa League, siamo andati oltre ogni più rosea aspettativa. Sarà molto dura ma noi ci crediamo e speriamo di fare bene. Sarà bellissimo sfidare le grandi squadre, come il Barcellona o qualche big inglese. Noi magari saremo la sorpresa…”.