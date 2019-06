Atalanta, Gomez: “Vicino alla Lazio e all’Arabia, ma ora con la Champions League…”

Tempo di vacanza, ma nella testa dei calciatori di Serie A c’è sempre il calcio e il mondo del pallone. Ecco perché, anche da Ibiza, Alejandro Papu Gómez, attaccante dell’Atalanta, ha rilasciato un’interessante intervista a Sky Sport durante la trasmissione Calciomercato – L’Originale. Mercato e non solo nella parole dell’argentino che ha confessato di essere stato vicino all’addio ma che, “per fortuna” è rimasto nell’anno più importante, quello che ha portato la Dea in Champions League.

TECNICO – “Gasperini? Dal suo arrivo ha dato all’Atalanta una mentalità vincente. La squadra adesso vuole vincere in ogni campo. Lui è un maestro del calcio. Si lavora tanto in settimana e raccogliamo tutti i frutti la domenica. Iniziamo col pallone e magari finiamo con qualche lavoro a secco, oppure si fa il famoso 7 contro 7 in campo. La parte tattica è fondamentale”, ha detto Gomez sull’allenatore nerazzurro.

MERCATO – “Mercato? È vero che negli ultimi due anni sono stato vicino alla Lazio. Ovviamente sapevo dell’interesse ma comunque sono sempre stato molto chiaro. Volevo giocare l’Europa League con l’Atalanta. Il terzo anno poi mi è stata fatta un’offerta molto importante dall’Arabia ma alla fine ho deciso con la famiglia che non era il momento. Per fortuna è andata così visto che alla fine giocheremo la Champions League“.