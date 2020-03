Atalanta, Gosens furente: “Porte chiuse senza senso se le persone possono stare fuori dallo stadio”

Ancora fresco di qualificazione ai quarti di finale della Champions League, Robin Gosens, esterno dell’Atalanta, ha rilasciato un’intervista alla Bild a seguito del passaggio del turno contro il Valencia, gara disputata senza pubblico per l’emergenza coronavirus.

RABBIA – “Uno stadio senza tifosi non trasmette emozioni. La preparazione della partita è stata normale, ma quando è partita la musichetta e non c’era nessuno, un po’ di tensione se ne è andata e in questo modo si è persa anche concentrazione”, ha detto Gosens in merito ai momenti vissuti prima e durante la gara. Ma sensazioni ancora più forti in merito al rispetto delle precauzioni per evitare il contagio da coronavirus. A tal proposito il tedesco ci è andato giù pesante: “Non ha senso giocare a porte chiuse se poi la gente si vede fuori dallo stadio: è pericoloso“.