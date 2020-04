Atalanta, Gosens ha le idee chiare: “Voglio la Bundesliga e ho un piano…”

Robin Gosens ha le idee chiare sul proprio futuro. L’esterno dell’Atalanta sogna in grande e dopo una stagione da vero protagonista con 8 gol e 5 assist, e tante prestazioni di rilievo, ha in mente il suo obiettivo: la Nazionale tedesca e l’approdo in Bundesliga.

Lo aveva già affermato in passato, ma anche adesso in un’intervista concessa a Rtl/Ntv, lo ha ribadito: “Non ho mai nascosto che il mio sogno è quello di giocare in Bundesliga. Ho già in mente un piano”, ha ammesso il classe 1995.

CORONAVIRUS E RIPRESA – L’esterno della Dea, in questo momento si trova a Monaco ma, in caso di ripartenza della Serie A, dovrà fare ritorno probabilmente a Bergamo, una delle città più colpite dal Covid-19: “Pensare ora di dover tornare, indossare gli scarpini e riprendere a giocare è davvero strano”, ha detto Gosens. “Trovo davvero difficile pensarlo. Viviamo in un’epoca in cui le persone vogliono sempre di più e non si accontentano mai e credo che non sia corretto. Spesso bisogna fermarsi e godersi semplicemente quello che si ha. Forse, questa crisi, ci aiuterà a farlo”, ha concluso l’esterno tedesco.