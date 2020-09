Atalanta, Gosens: “Scudetto? Inter favorita più della Juventus. Poi Milan, noi e Napoli…”

Dall’esordio con la Nazionale tedesca fino alla nuova stagione di Serie A che per l’Atalanta inizia questo sabato con la sfida col Torino visto il rinvio della prima giornata. Intervistata da Goal e DAZN, Robin Gosens ha parlato delle sue aspettative per la nuova annata e non solo.

Gosens: Nazionale e Serie A

Parte dal debutto con la Germania avvenuto in Nations League: “Devo dire che è stato indescrivibile”, ha affermato l’esterno sinistro. “Una grande esperienza, anche perché ho giocato entrambe le partite fin dall’inizio. Il momento in cui ho ascoltato l’inno nazionale mi rimarrà sempre nel cuore”.

E poi il campionato e gli obiettivi stagionali della sua Atalanta: “Vogliamo confermare la nostra buona stagione e affermarci in campionato, come abbiamo fatto negli ultimi due o tre anni. Non sarebbe bello sprofondare nella mediocrità, quindi dovremmo fare tutto il possibile per mantenere il nostro livello o addirittura migliorarlo. Partecipare alla Champions è stata una grande esperienza che ci ha fatto venire voglia di fare di più”.

Sullo scudetto: “I favoriti della Serie A sono Juventus e Inter. L’Inter forse anche un po’ più della Juve. Andranno all’attacco dopo la mancata vittoria in Europa League, hanno acquistato bene e sono sempre in corsa per vincere trofei. Per la Juve tutto dipende da Pirlo, se colpirà con il suo nuovo sistema e l’idea di giocare a calcio. Sono molto curioso. In generale, ci sono molte squadre che vogliono e possono giocare al top . Da citare anche Milan, si è visto a fine stagione che ha un’ottima rosa. Poi ci siamo noi o il Napoli, vogliono essere protagonisti. Sarà una grande stagione”, ha concluso Gosens.

