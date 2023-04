Atalanta, guai per Hojlund: multa e macchina rimossa dal carroattrezzi

Disavventura per l'attaccante dell'Atalanta che pare sia stato multato per aver parcheggiato in modo non consono la sua vettura.

Mattinata storta in quel di Bergamo per l'attaccante dell'Atalanta Rasmus Hojlund. Nessun infortunio, ma il giocatore ha visto la sua auto essere portata via dal carroattrezzi.

Da quanto si apprende anche da GOAL e da gianlucadimarzio.com, in queste ore i vigili urbani hanno pizzicato la vettura del danese posizionata in modo non consono e sono stati costretti a mettere la multa e non solo.

La vettura del giovane attaccante della Dea sarebbe pure stata portata via dal carroattrezzi. Dai video che arrivano dal web, si vede come Hojlund si sia reso conto di aver commesso un errore e abbia intrapreso un dialogo con le forze dell'ordine, probabilmente per cercare di non farsi portare via il mezzo.

Al momento non ci sono ulteriori dettagli sulla vicenda. Possibile che nelle prossime ore il calciatore o la società possano dire qualcosa in merito anche se, va detto, sono cose che possono capitare a chiunque.