Atalanta, Hateboer: “Stare fuori è stata dura. Coppa Italia? Voglio vincere ma niente fioretti”

"In certi momenti mi mancava anche la voglia di andare allo stadio"

Redazione ITASportPress

Una stagione non fortunata per Hans Hateboer, tornato in campo con la sua Atalanta dopo la lunga assenza per infortunio. L'esterno olandese non ha più alcuna intenzione di fermarsi e il ritorno sul terreno di gioco contro il Bologna nell'ultima gara dei suoi ne è la conferma. Il classe 1994 ha parlato a L'Eco di Bergamo - l'intervita andrà in onda nella sua versione completa nel corso della trasmissione "TuttoAtalanta" in onda su Bergamo tv il prossimo 3 maggio - relativamente a queste ultime sfide della Dea sottolineando obiettivi e voglia di trionfare in Coppa Italia dove la squadra di Gasperini sarà impegnata nella finalissima contro la Juventus.

Hateboer: obiettivi e... niente fioretti

"Stare fuori è stato molto duro. In certi momenti mi mancava anche la voglia di andare allo stadio, ma l’ho sempre fatto. Ora sto bene finalmente. Non mi aspettavo di giocare subito titolare contro il Bologna, ma sono contento perché la risposta del piede è stata buona", ha detto Hateboer sul proprio ritorno in campo. "Adesso spero di restare nella storia del club alzando la Coppa Italia. Spero nel secondo posto e in un trofeo. L'obiettivo però è arrivare in Champions League, il secondo posto è solo qualcosa in più". Ancora sulla sua voglia di vincere: "Da quando cominci a giocare, l’obiettivo è sempre alzare un trofeo: ho avuto la fortuna di vincere la Coppa d’Olanda con il Groningen, ora spero di farlo in Italia. Con una coppa resti nella storia: puoi andare in Champions dieci volte, ma se non vinci niente non è lo stesso. Penso poi alla finale di due anni fa: brucia ancora, vogliamo vincere".

Poi una battuta sul rifiuto di uno dei classici fioretti in caso di vittoria di un titolo: "Non taglierò i capelli se vinceremo la Coppa", ha detto l'olandese. "Ci ho messo due anni per farli crescere. Credo che farò festa sul pulmann ma con i capelli lunghi".