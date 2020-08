Atalanta, i tifosi ringraziano con striscione ma precisano: “Un calcio che si doveva fermare, vissuto solo a metà”

La Curva Nord Bergamo, la parte più calda del tifo dell’Atalanta, ha voluto ringraziare la squadra dopo l’impresa sfiorata in Champions League contro il Paris Saint-Germain. Al ritorno della Dea in città ecco la grande accoglienza, ma anche uno striscione dove è evidente un fondo di malconento per come si sono sviluppate le cose dopo il duro periodo di emergenza per il coronavirus.

Atalanta: striscione dei tifosi

I tifosi hanno ribadito la loro posizione in merito al ritorno del calcio senza pubblico e lo hanno fatto con uno striscione appeso nella tarda serata di giovedì al colonnato della biblioteca civica “Angelo Mai”: “Un calcio che si doveva fermare, un sogno vissuto a metà. Grazie ragazzi per aver onorato questa città”.

Questo il pensiero della Curva Nord, che è solita scegliere il viale dello stadio per esporre gli striscioni, ma che stavolta ha deciso di utilizzare un luogo simbolico per i bergamaschi, facendo sentire il legame con la città. Le immagini sono state condivise dalla pagina Facebook Sostieni La Curva.

