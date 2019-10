Atalanta, il Papu Gomez in versione One Piece spopola su Instagram

Il campionato di Serie A ritorna e per l’Atalanta si somma agli impegni di Champions League, dove la squadra di Gasperini dovrà provare l’impresa di rimontare dopo gli 0 punti rimediati nelle prime due partite contro Dinamo Zagabria e Shakhtar Donetsk, ma dovrà farlo sfidando per due volte consecutive la corazzata del Manchester City di Pep Guardiola.

Prima però c’è la partita contro la Lazio, che il Papu Gomez ha scelto di avvicinarsi in modo particolare. Sul proprio profilo Instagram, infatti, il capitano della Dea si è raffigurato modello One Piece, il popolare manga giapponese di moda in questo periodo.