Atalanta, il rimpianto di Dzeko: “Se non ci fosse stata la Dea…”

L’attaccante della Roma, Edin Dzeko, ha rilasciato delle dichiarazioni interessanti in merito al campionato che sta per concludersi e all’impegno in Europa League di agosto.

LE DICHIARAZIONI

Nella parole riportate dalla Gazzetta dello Sport, il bosniaco commenta la mancata qualificazione per la Champions League con qualche rammarico: “Peccato per il 4° posto, ma l’Atalanta è andata fortissimo“.

CAMPIONATO ED EUROPA – “Fisicamente stiamo bene per la sfida contro il Siviglia. Il quinto posto è nostro, ne siamo felici, adesso la testa è un po’ già in Germania“. La squadra capitolina affronterà gli spagnoli il prossimo 6 agosto alle 18:55 in terra tedesca, con i precedenti tra i due club che attualmente non pendono né da una parte né dall’altra: in 12 gare contro il Siviglia, la Roma ha collezionato cinque vittorie, cinque sconfitte e due pareggi.

GOL PESANTI – “Ne sono felice, ma contano di più quelli che servono alla squadra per vincere. Sono sempre felice quando segno, peccato per il secondo. Certamente stiamo migliorando partita dopo partita”. In stagione l’ex centravanti del Manchester City ha collezionato 35 presenze condite da 16 reti e 11 assist.