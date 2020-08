Atalanta, il risveglio di Percassi: “Ho dormito pochissimo. Siamo orgogliosi. Prossima Champions nel nostro stadio”

Antonio Percassi è soddisfatto, anche se visibilmente dispiaciuto e stanco. Mentalmente e non solo dato che l’adrenalina della partita della sua Atalanta contro il Psg non lo ha fatto dormire questa notte. Il presidente della Dea ha commentato ai canali ufficiali del club l’eliminazione dalla Champions League per mano dei parigini. Emozioni, sensazioni ma anche grande orgoglio per quanto fatto con in testa il futuro che si prospetta ancora più luminoso.

Percassi: “Tutti bravi. Peccato perdere alla fine”

“Onestamente ho dormito pochissimo. Però, onestamente, siamo felici di come sono andate le cose”, ha commentato Percassi. “Era inimmaginabile arrivare fino a qui. Peccato per come è andata perché fino al 90esimo stavamo vincendo contro dei fuoriclasse e con alcuni infortuni che ci hanno penalizzato. Dobbiamo essere orgogliosi per quello che abbiamo fatto. Tutti parlando bene di noi? Ho letto qualcosa sì. L’Atalanta ha fatto del bene. Peccato, siamo mancati ‘nell’ultimo miglio'”. “Cosa ho detto alla squadra? Ho detto a tutti che sono stati bravi, giocatori, staff, tecnici ma anche ogni magazziniere o impiegato. Siamo una famiglia. Hanno tutti grande passione”.

E sul futuro: “La stagione 2020-21? Abbiamo parecchie cose da fare. Abbiamo un gran programma da qui ai prossimi tre anni per lo stadio e a Zingonia. Champions nel nostro stadio? Stiamo facendo il possibile e credo che probabilmente ce la faremo“.