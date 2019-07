Atalanta, il ritiro…invecchia: ecco le foto del Papu Gomez e di Petagna

Tempo di ritiri per le società di Serie A, che, in queste settimane, saranno chiamate a riempire il carburante in vista della nuova stagione. Tra queste vi è l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che, attesa da uno storico debutto in Champions League, si sta allenando a Clusone. Ed il lavoro del tecnico, in questi giorni, deve essere particolarmente duro, stando alle foto postate sui rispettivi profili Instagram dal Papu Gomez e da Andrea Petagna: i due hanno infatti pubblicato un’immagine che li ritrae impegnati in allenamento con capelli e barba bianca, chiedendosi scherzosamente se il ritiro faccia davvero bene…