Atalanta, Ilicic fa eco a Gomez: “Dette tante cose false. Noi gestiamo tutto come una famiglia”

Prima il capitano Papu Gomez, poi Josip Ilicic. L’Atalanta risponde coni due top player alle voci di presunti problemi con Gasperini. Dopo lo sfogo del 10 argentino, ecco anche la verità dello sloveno che dopo aver riflettuto sul messaggio ha voluto fare eco al proprio compagno di squadra respingendo ogni accusa di malconento o relazioni rotte nel gruppo o col mister.

Ilicic: “Dette tante cose false”

“In questi giorni sono state dette tante cose false e sbagliate”, ha tuonato lo sloveno sulle voci di tensioni tra squadra e allenatore ed in particolare tra lui, Papu Gomez e Gasperini. “Basta pensare che io quella sera ero in campo a fare riscaldamento (e non in spogliatoio ndr)”. Comunque le nostre cose le gestiamo tra di noi, come sempre, come una famiglia. Intanto godo ancora per ieri sera”, ha scritto nella notte Ilicic.

