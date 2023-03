Atalanta in ansia: Gasperini nel mirino dell’Atletico Madrid per il post Simeone

Quale futuro per il tecnico?

Tuttosport sgancia quella che potrebbe essere una bomba di mercato, per quanto riguarda gli allenatori. Nel futuro di Gian Piero Gasperini potrebbe esserci una squadra ben diversa dall'attuale Atalanta .

Infatti, sebbene fino ad ora si tratti di una suggestione, pare che il mister della Dea possa essere il prescelto per prendere il posto di Diego Pablo Simeone all'Atletico Madrid. Infatti, dopo oltre un decennio di guida del Cholo, sembra arrivato al punto di svolta per il club madrileno.