Atalanta, la dedica emozionante di Papu Gomez: “Per Bergamo e per Ilicic…”

L’Atalanta perde contro l’Inter ma fa festa. Seconda stagione consecutiva in Champions League ottenuta grazie al terzo posto in classifica in questa stagione 2019-20 davvero molto complessa. Proprio la Dea è tra le squadre ad aver subito, almeno geograficamente, gli effetti maggiori della pandemia di Covid-19 con la città di Bergamo devastata dai contagi. Ecco perché, al termine dell’utlima gara di Serie A di questo campionato, non poteva mancare un messaggio speciale. Sul campo la coppa con tanto di scritta per Bergamo e sui social il ricordo e la dedica del capitano Papu Gomez che ha voluto coinvolgere anche Josip Ilicic. Lo sloveno che sta vivendo un momento molto particolare lontano dalla squadra.

La dedica di Papu Gomez a Bergamo e a Ilicic

Poche parole ma sicuramente ricche di significato. “Per Bergamo e per Ilicic. Un altro anno in Champions League”. Un messaggio diretto ed efficace quello pubblicato su Instagram dal capitano dell’Atalanta. Gomez, così come Gasperini subito dopo il match, ha voluto ricordare anche il momento difficile dell’amico e compagni di squadra Ilicic sul quale regna un certo clima di incertezza relativamente alle sue condizioni, soprattutto emotive.