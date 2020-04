Atalanta, la promessa di De Roon: “Se vinciamo la Champions faccio la pizza e la offro a 1000 persone”

Ogni promessa è debito e siamo sicuri che Marten De Roon non vedrebbe l’ora di mantenere fede alla parola data. Il centrocampista dell’Atalanta ha risposto ad alcune domande dei fan su Instagram compresa ad una che chiedeva come festeggerebbe l’eventuale vittoria… della Champions League.

PIZZA PER TUTTI – “Se vinciamo la Champions League, pizza per 1000 persone fatta da me, e poi invito tutti a una festa”, questa la risposta con tanto di promessa da parte di De Roon. L’0landese ha risposto così, senza timore al fan che gli chiedeva cosa avrebbe fatto se avesse vinto il trofeo. “Metterò un tavolo nella piazza centrale di Bergamo per 1000 persone e servirò a tutti pizza fatta da me. Poi darò un party a cui saranno invitati tutti”. Insomma, adesso a Bergamo aspettano solo il lieto evento per… assaporare la pizza del centrocampista. La Dea si è qualificata ai quarti e sognare non costa nulla…

