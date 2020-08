Atalanta, l’ex tecnico di Malinovskyi: “E’ un piccolo Messi. Se fossi il Real Madrid…”

L’uomo che per primo ha scoperto sotto l’aspetto calcistico Ruslan Malinovskyi non si dice affatto sorpreso delle sue recenti prestazioni. Oleksandr Funderat, ex responsabile dell’Academy dello Shakhtar Donetsk, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in merito alla crescita calcistica del giocatore ucraino, ma non solo.

UN PICCOLO MESSI

Le parole di Funderat sul calciatore dell’Atalanta: “Non sono assolutamente stupito del suo rendimento. L’Atalanta gioca un calcio eccezionale, si è inserito negli schemi di Gasperini alla perfezione e si sta rivelando un insostituibile. Ha dimostrato a chi credeva in lui che può essere anche più forte di così, basta farlo giocare di più. Ruslan è la rivelazione della Serie A, spero lo diventi anche in Champions League. E in gara secca, contro il Psg, può succedere di tutto perché la Dea non è nuova a sorprese del genere”.

POTENZIALE DA BIG – “L’ho allenato tre anni, e l’ho sempre schierato in quel ruolo, dietro la punta. Ogni tanto lo usavo anche da mediano basso, ma solo in casi di necessità. Uno così, con quella tecnica, va avvicinato alla porta, proprio come fa Ilicic. Malinovskyi gioca un metro dietro gli attaccanti, anticipa la giocata e ha un gran tiro dalla distanza. Non avrà il tocco dello sloveno nello stretto, ma la botta da fuori sì, l’ho intravista fin dai primi allenamenti. Le dico di più: se fossi l’allenatore del Manchester City o del Real Madrid, manderei un osservatore a vedere le partite dell’Atalanta, perché questo ragazzo ha tutto per giocare in una big mondiale. Dipenderà soltanto da lui”.

PICCOLO MESSI – “Alcuni lo hanno accostato a Nedved, ma non sono d’accordo. Per me ha il tiro di Sinisa Mihajlovic: secco, forte, preciso. Poi le ripeto, fuori dall’area è un piccolo Messi. Con quella botta…”