Atalanta-Locarno, orario e dove vederla in tv

Non dovrebbe essere della gara Zapata mentre Nicolò Cambiaghi, Marco Carnesecchi, Caleb Okoli e Giorgio Scalvini hanno sostenuto il loro primo allenamento in Val Seriana dopo essere tornati dalle vacanze post impegni con la Nazionale italiana. La loro preparazione proseguirà a Zingonia insieme al resto del gruppo. Da capire se riusciranno a prendere parte al test odierno ma non crediamo.

Per il momento non è prevista alcuna copertura tv per la partita amichevole della Dea di oggi sabato 22 luglio 2023. Probabile, però, che come accaduto per la sfida precedente, sul canale Youtube della squadra di Bergamo venga trasmessa la diretta.