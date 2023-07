Atalanta, Lookman: “Il gol alla Sampdoria quello che mi ha dato più soddisfazione”

Le ambizioni per la stagione alle porte ma non solo. Parla l'attaccante nerazzurro.

"Stiamo lavorando duramente a Clusone per essere pronti per la nuova stagione. Abbiamo grande entusiasmo anche grazie ai tifosi. Non mi aspettavo di vederne così tanti. Fa piacere vedere che ci sostengono dalla mattina alla sera quando torniamo in hotel. Soprattutto ci sono tanti bambini e questo è molto bello".