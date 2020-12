Atalanta, Miranchuk si prepara a tornare. L’agente: “Covid? Non ha più sintomi ma resta isolato e si allena”

Vadim Shpinev, agente di Alexey Miranchuk, ha voluto dare qualche aggiornamento sullo stato di salute del suo assistito. Il calciatore russo dell’Atalanta era stato colpito dal Covid-19 nelle scorse settimane e ora il suo rientro pare essere più vicino.

Atalanta: Miranchuk sta meglio

L’Atalanta può sorridere anche se ancora non pienamento. Alexey Miranchuk sta recuperando dopo la positività con sintomi al coronavirus rilevata lo scorso 27 novembre. Ad affermarlo è stato il suo agente come riporta Sport24: “Alexey ora si sente bene. I sintomi che aveva, quelli di un lieve raffreddore sono scomparsi da tempo. Ora deve rimanere ancora in autoisolamento, si allena secondo un programma individuale in accordo con lo staff tecnico. Stiamo aspettando un test negativo. Credo che uno di questi giorni Aleksey si unirà al gruppo squadra dell’Atalanta”.