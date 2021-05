Atalanta, Muriel: “L’anno prossimo vorrei lottare per scudetto. E in futuro…”

L'attaccante nerazzurro tra presente e futuro

Redazione ITASportPress

Un secondo posto da conquistare che varrebbe un risultato storico per la sua Atalanta, poi uno sguardo al futuro senza dimenticare il salto di qualità avuto in quel di Bergamo. Luis Muriel si racconta ai microfoni di ESPN Colombia e per la precisione a Balon Dividido. "La società ha fatto passi da gigante negli ultimi anni sia per quanto riguarda i risultati nazionali in campionato sia a livello europeo", ha detto il colombiano. "Adesso siamo tutti concentrati per l'obiettivo del secondo posto. A livello personale posso dire che all’Atalanta sono riuscito ad esprimermi come mai mi era accaduto da altre parti. Ho già fatto molti gol ma voglio rimpinguare il mio bottino".

E sul futuro: "Prima di tutto dico che qui a Bergamo sto benissimo. Mi piacerebbe restare e lottare per vincere lo scudetto il prossimo anno. Zapata? Con lui c’è una grande intesa. Riesco a riconoscere in anticipo le giocate che vuole farmi fare e questo è un grande vantaggio. Un ritorno in Colombia? Non è nei programmi immediati, ma se dovessi ritornare in Colombia mi vedrei o nel Deportivo Calì o nello Junior, che è la squadra della mia famiglia".

Sul paragone con Ronaldo Il Fenomeno: "Per me è sempre stato motivo di orgoglio, responsabilità, impegno e motivazione riuscire a diventare almeno un quarto di quello che era Ronaldo, è qualcosa fuori dalla realtà perché quello che era non ha paragoni. Sicuramente è un paragone che mi riempie di grande orgoglio, ma so di essere molto lontano da quello che era lui".