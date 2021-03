Atalanta, Pasalic: “Avevo bisogno del gol. Real Madrid? Se giocheremo in 11…”

Non solo Luis Muriel nella vittoria dell’Atalanta sullo Spezia nell’anticipo serale di Serie A del venerdì. Una doppietta di Mario Pasalic ha contribuito al 3-1 finale contro i liguri. Due reti che sanno tanto di liberazione per il centrocampista classe 1995 reduce da alcuni mesi tra alti e bassi. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il croato ha commentato la sua prova con uno sguardo anche al prossimo impegno di Champions League contro il Real Madrid.

Pasalic: due gol e testa al Real Madrid

“Son contento di essere tornato anche al gol. Ne avevo bisogno dopo l’infortunio ed ora posso dire che mi sento bene”, ha esordito Pasalic. “Mi auguro che queste due reti mi diano ulteriore spinta. Solo giocando si può raggiungere un ottimo stato di forma. Se si è sentita la mia mancanza? Anche quando non c’ero, comunque l’Atalanta ha fatto bene perchè ha una rosa competitiva di grandi giocatori”.

Sulla vittoria con lo Spezia: “Siamo tornati in alto con questo successo per alimentare il raggiungimento al traguardo prefissato. Zona Champions? È venerdì, abbiamo giocato e vinto. Ora tocca gli altri scendere in campo…”.

In ottica Champions, con l’impegno complicato contro il Real Madrid, Pasalic si sente fiducioso: “Vogliamo provarci fino in fondo, la sconfitta 0-1 dell’andata non ci condanna assolutamente. Se giocheremo in undici – ironizza dopo l’espulsione subita all’andata -, possiamo dire la nostra. Se giocherò io accanto a De Roon o dietro le punti? Vediamo cosa dice il mister, io sono pronto”.