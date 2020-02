Atalanta, Pasalic verso il riscatto dal Chelsea: ai blues 15 milioni per… nessuna presenza in sei anni

Match winner dell’ultima sfida della Dea contro la Roma, Mario Pasalic verrà riscattato dall’Atalanta al termine della stagione. Dopo le indiscrezioni in Italia, anche in Inghilterra sono convinti che la squadra nerazzurra eserciterà il diritto di riscatto dal Chelsea, per circa 15 milioni di euro.

Un’operazione che il The Sun sottolinea in maniera particolare per la sostanziosa cifra che arriverà ai blues per il giocatore che, a Londra, non ha mai giocato. Infatti, Pasalic in sei anni con il Chelsea non ha mai giocatore neppure auna gara. Il numero 88 dell’Atalanta dal suo approdo in maglia blues nel 2014 ha vestito diverse maglie, sempre in prestito, senza mai trovare spazio con la società proprietarie del cartellino. Nessuna presenza, 15 milioni di euro, e un affare che diventerà ufficiale al termine della stagione che farà felici tutti.