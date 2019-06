Atalanta, pazza idea per la Champions League: c’è Guarin

Potrebbe esserci Fredy Guarin per aiutare l’Atalanta in Champions League. L’ex centrocampista dell’Inter sarebbe l’ultima idea del club nerazzurro per la prossima stagione. Desideroso di tornare in Italia, il colombiano si sarebbe proposto alla Dea. Unico ostacolo: l’ingaggio.

Dopo aver praticamente chiuso l’affare Luis Muriel, l’Atalanta potrebbe puntare presto su un altro colombiano. L’ex Inter Guarin ha voglia di tornare nel calcio che conta dopo tre anni e mezzo nella Chinese Super League. Ecco perché, secondo La Gazzetta dello Sport, il giocatore dello Shanghai Shenhua avrebbe anche già avuto i primi contatti con la Dea nella giornata di martedì. L’Atalanta ci pensa, ma Guarin dovrà abbassare le pretese sull’ingaggio.