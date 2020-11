Atalanta, Percassi: “Con Gasperini rinnovo già avvenuto. Liverpool? Ad Anfield per imparare”

A margine dell’inaugurazione del nuovo store ufficiale dell’Atalanta, il presidente nerazzurro Antonio Percassi ha parlato in diretta a Sky Sport. Dal rinnovo annunciato di Gasperini, fino al prossimo impegno di Champions League contro il Liverpool.

Atalanta: parla Percassi

“Rinnovo Gasperini? Noi l’abbiamo già fatto a fine campionato scorso, abbiamo già prolungato”, ha ammesso Percassi sulla scelta di prolungare il contratto del mister fino al 2023. Poi sulla prossima sfida di Champions League contro il Liverpool: “Anfield è uno stadio affascinante e strepitoso, esattamente come lo sono il club e la società. Noi andiamo all’Università, andiamo a imparare e c’è da sperare di fare bella figura. Bisogna stare attenti, sono fortissimi. L’abbiamo visto all’andata ma sono convinto che il mister troverà delle soluzioni per cercare di fare bene. Siamo orgogliosi di questa partita. Forse il Liverpool è la migliore squadra a livello mondiale”.

Sul cammino un po’ a rilento in campionato: “Abbiamo pareggiato una partita che si poteva vincere, abbiamo avuto delle occasioni incredibili, nonostante le difficoltà di giocatori che sono rientrati due giorni prima o il giorno prima dalle nazionali. Siamo orgogliosi che i nostri giocatori siano nelle nazionali, però questo ci crea dei problemi. Quando l’Atalanta si può allenare una settimana di fila senza altre partite è forte e lo ha dimostrato, nelle prime tre partite di campionato non avevamo altri impegni e si è vista la capacità di fare bene. Il nostro obiettivo rimane sempre restare in Serie A. Il resto, tutto quello che viene in più è fantastico”.