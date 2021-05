Atalanta, Percassi: “Gasp ha avuto ragione su Gomez. Mercato? Proviamo a migliorare”

Il patron tra bilancio della stagione finita e uno sguardo al futuro

Redazione ITASportPress

Il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi ha rilasciato un'interessante intervista a L'Eco di Bergamo nella quale ha parlato a cuore aperto al termine di una stagione tanto turbolenta quanto spettacolare del suo club che è riuscito per il terzo anno di fila a qualificarsi alla Champions League.

A tutto Percassi

Il bilancio dell'annata della Dea passa anche dalla cessione nel mercato invernale del Papu Gomez. Percassi a tal proposito ha commentato: "Su Gomez ha avuto ragione il mister… Parlo solo di calcio. Ha avuto ragione il mister quando rispondeva alla nostra preoccupazione per la sua partenza dicendoci: 'Ora diventeremo più forti'. Lui non aveva il minimo dubbio che tutto sarebbe andato bene".

Terzo posto in campionato e prospettive future importanti con la volontà di migliorarsi: "Partirà Ilicic? In questo momento è un valore aggiunto dell'Atalanta. Gasperini? Abbiamo altri tre anni di contratto, qui può restare tutta la vita. A oltranza. Non so perché me lo fate ripetere sempre...". Sul resto della squadra: "Se si creano condizioni irrinunciabili un sacrificio si può fare. Non incassare e spendere non è equilibrato. Ma se qualcuno parte lo sostituiremo in modo adeguato, a prescindere dagli inserimenti. E poi il mister non vuole 30 giocatori, proveremo a migliorare quelli che sono i 'titolarissimi'".

Sulle mosse che ci si può attendere: "Io calcisticamente prenderei subito un difensore. Gollini per me è un buon portiere e un bravo ragazzo. Poi dipende dal mercato. Ma questo vale per tutti. Chi sono gli incedibili? Siamo da tre anni il miglior attacco di Serie A. E io vorrei ricominciare domani per scoprire il futuro di Miranchuk. Per me restano tutti: Muriel, Zapata, Ruslan. Incedibili".

COPPA ITALIA E SUPERLEGA - Non manca un pensiero anche sulla finale di Coppa Italia: "Sulla gara hanno inciso gli episodi, il fallo di Cuadrado su Gosens è clamoroso, se la Juve non fa gol e se andiamo al riposo 1-0...". "Il secondo tempo, non eravamo noi. Ma i ragazzi sono stati straordinari per tutta la stagione". Sulla Superlega: "Un'assurdità per la gente di sport. Ingiusta da tutti i punti di vista, mal gestita e con i tempi sbagliati". E ancora: "Nel calcio il bello è che l'Atalanta possa infastidire le grandi. In questo modo diventi simpatico e i neutrali fanno il tifo per te".