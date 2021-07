Atalanta, Percassi: “Gollini vicino al Tottenham. Su Romero…”

Le parole dell'AD nerazzurro nel giorno della presentazione delle nuove maglie

Luca Percassi , AD dell' Atalanta , ha parlato a margine della presentazione delle maglie da gara ufficiali della stagione 2021/2022 ( QUI TUTTI I NUOVI KIT DELLA DEA ), dei temi caldi dell'ambiente nerazzurro. Dal calciomercato, con diverse operazioni in vista, fino alla questione tifosi e stadio.

GOLLINI - "So che Gollini è un giocatore importante per l’Atalanta, ci ha permesso di crescere, vediamo cosa succede, a oggi non c’è nulla di definitivo. Tottenham? Ipotesi molto concreta. Qualche voce di mercato è figlia di un interessamento, ma partiamo da una squadra fatta da giocatori che hanno dato molto e ottenuto risultati straordinari", ha detto Percassi.