Atalanta, Percassi: “Kulusevski? Pronti a venderlo per poi reinvestire”

Prima parte di stagione sopra le righe per Dejan Kulusevski, centrocampista in prestito al Parma e di proprietà dell’Atalanta. Del futuro del giocatore, ambitissimo da numerosi club, ha parlato in queste ore il presidente dei nerazzurri Antonio Percassi. Queste le sue dichiarazioni a Radio Deejay.

FUTURO – “Abbiamo la fortuna di avere un ragazzo che è esploso e che diventerà un grande giocatore. Adesso non abbiamo fretta, ma di fronte a determinate cifre potremo fare quello che abbiamo sempre fatto: monetizzare ed investire. Questo lo faremo a prescindere da lui, in quanto questo modello ci permette di crescere”.

PARMA, FAGGIANO: “KULUSEVSKI NON SI MUOVE, HA SPOSATO IL NOSTRO PROGETTO”