Atalanta, Pessina tra Real Madrid e Nazionale: “Sfidare i blancos il sogno di ogni bambino. Europeo? Sto dando il massimo…”

Matteo Pessina è uno dei protagonisti dell’ennesima grande stagione dell’Atalanta di Gasperini. Il classe 1997 ha rilasciato una lunga ed interessante intervista a Repubblica in cui si è soffermato sul suo passato ma anche sul futuro con le imminenti partita di Champions League contro il Real Madrid e il prossimo Europeo con la Nazionale…

A tutto Pessina

“Giocare contro il Real Madrid forse è il sogno più grande di quando ero bambino, poi mi ispiro a Kroos”, ha ammesso Pessina. “Lasciamo perdere le loro assenze, l’importante è affrontarlo come sappiamo e col nostro gioco, senza snaturarci”. Uno sguardo anche al passato e a cosa non ha funzionato in particolare nell’esperienza al Milan: “Ero giovane e senza esperienza, era giusto che la facessi altrove. Oggi sono contento all’Atalanta e di tutto il mio percorso”.

Un pensiero anche all’Italia e al prossimo Europeo: “Se spero nella chiamata della Nazionale per il toreno? Io sto dando tutto. Siamo in tanti, ma così è più stimolante”.