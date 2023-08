Atalanta-Pro Sesto, orario e dove vederla in tv

Squadre in campo a Zingonia per un test amichevole. Atalanta e Pro Sesto si sfidano alle 16.

Atalanta-Pro Sesto si sfideranno in amichevole oggi, mercoledì 2 agosto 2023 alle ore 16. La Dea scenderà in campo a Zingonia per una gara importante per preparare al meglio la stagione 2023-24 ormai alle porte.