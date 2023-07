Atalanta-Pro Vercelli, orario e dove vederla in tv

Si tratta della prima amichevole dopo il rientro in sede dal ritiro in Valseriana col primo allenamento al pomeriggio. Mercoledì 26 luglio, alle ore 17, sarà ospite della Dea la Pro Vercelli al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia. La partita si svolgerà a porte aperte, ma con una capienza limitata fino ad esaurimento dei posti.

Al momento non è stato precisato alcun tipo di copertura televisiva quindi non sappiamo se la sfida verrà trasmessa in diretta tv e streaming. Probabile che l'Atalanta fornisca tramite il proprio canale Youtube una copertura social all'evento dando modo ai tifosi di assistere alla parta.