Atalanta, riecco Ilicic: un cuore per ringraziare i compagni

L’Atalanta conclude il suo campionato al terzo posto e ora si prepara alla Champions League dove affronterà il Paris Saint-Germain. C’è grande entusiasmo in casa nerazzurra ma anche qualche piccolo problema extra campo con la situazione di Josip Ilicic che ha colpito tutto l’ambiente. Lo sloveno è sparito dai radar di gioco e che qualcosa non vada per il verso giusto lo si è capito da tempo quando prima Gasperini e poi i compagni non hanno saputo dare nessuna risposta in merito se non mostrare grande vicinanza al collega.

Il messaggio della squadra dopo la partita contro l’Inter con tanto di maglia numero 72 sul campo è la conferma che i rapporti personali sono al top e che dunque il problema sia di altra natura.

Atalanta, riecco Ilicic

A distanza di qualche ora dal gesto dei compagni, ecco che sui social rispunta proprio lo sloveno. Ilicic è intervenuto su Instagram per ringraziare la squadra per aver avuto un pensiero nei suoi confronti. Poche parole, anzi una sola, e una emoticon di un cuore che accompagna la parola “Grandi”.

Il numero 72, dopo il lockdown per il coronavirus, non è tornato ad essere quello di prima tanto da sparire decisamente dalle scelte di campo del mister e andare quasi certamente fuori anche per l’impegno di Champions League contro il Psg. Il mistero attorno allo sloveno si infittisce ma quel cuore dà speranza a lui e a tutta la squadra…