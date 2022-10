Atalanta, Scalvini: “Thiago Silva idolo. Tra 10 anni? Spero…”

Il classe 2003 ha poi risposto alle domande sul proprio futuro: "Rumors su di me? Non sono io a leggere queste notizie, di solito me le riportano gli amici: in realtà io non ci penso, ho in mente solo l'Atalanta e voglio fare bene con questa maglia.Tra dieci anni? Non so ancora ma spero di essere arrivato ad alti livelli, anche con l'Atalanta".