Atalanta, senti Carrera: “Tornerà in Europa. La sua forza è…”

Parla l'allenatore ed ex nerazzurro.

Redazione ITASportPress

Intervistato da L'Eco di Bergamo, Massimo Carrera, mister e storico ex anche dell'Atalanta, ha avuto modo di soffermarsi sulla squadra di Gasperini e gli obiettivi da qui al termine della stagione. La Dea sta cercando di ottenere un piazzamento in Europa per tornare ai massimi livelli dopo un anno di assenza.

"Difficile fare pronostici sulle prime sette posizioni, ma l'Atalanta ha un vantaggio significativo grazie alla sua forza di gruppo e al fatto di giocare sempre per vincere. Inoltre, non giocare in Europa potrebbe essere un vantaggio per i nerazzurri sul piano mentale e nervoso", ha detto Carrera.

E ancora: "L'Atalanta ha una forza che la rende speciale: gioca sempre per vincere, contro qualsiasi avversaria. E questo spesso è un vantaggio che l'aiuta a vincere. Per l'Atalanta di prima c'erano delle partite impossibili, ora Gasperini ha cambiato tutto: l'Atalanta può battere tutti così come le può capitare di perdere punti con tutti"

Infine: "Son certo che l'Atalanta tornerà in Europa, in Primavera sapremo meglio in quale competizione. L'Atalanta di Gasperini continuerà a guardare avanti e a competere per le posizioni di vertice in campionato".