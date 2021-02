Atalanta, senti Srna: “Kovalenko farà divertire tutta la Serie A…”

Darijo Srna incensa Viktor Kovalenko ed esalta l’acquisto messo a segno nella recente finestra di mercato da parte dell’Atalanta. L’attuale assistente allenatore dello Shakhtar Donetsk ha parlato a TMW del giovane calciatore classe 1996.

Le doti di Kovalenko

“L’addio di Kovalenko è stato veramente difficile da mandare giù per noi. Viktor in tutti questi anni ha infatti raggiunto risultati storici, rendendo contenti e i fieri i suoi compagni, la società e ovviamente anche i nostri tifosi. Ci mancherà molto”, ha esordito l’ex laterale croato. “Kovalenko ha voluto fortemente l’Atalanta e noi dobbiamo rispettare la sua decisione. Gli auguriamo buona fortuna, Viktor resterà un esempio per tutti i giovani calciatori che sono qui, continueremo a seguirlo e naturalmente a volergli bene. Il presidente e il direttore hanno accettato di lasciarlo andare già adesso perché se lo meritava davvero”.

Un pensiero, infine, su ciò che il calciatore ucraino potrà fare per i colori nerazzurri in Italia: “Sono sicuro che Kovalenko farà divertire l’Atalanta e l’intera Serie A, noi dello Shakhtar siamo tutti con lui!”.