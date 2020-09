Atalanta, si rivede Ilicic: lo sloveno rientra in Italia e si prepara alla nuova stagione

Potrebbe essere arrivato il momento di rivedere in Italia e a Bergamo Josip Ilicic. Il calciatore sloveno dell’Atalanta, dopo il periodo di lockdown, era caduto in uno stato di depressione e debolezza mentale per quanto vissuto e le sue condizioni sono rimaste oggetto di mister per molte settimane. Finalmente, la prossima settimana potrebbe essere quella giusta per rivederlo in città.

Ilicic: tutto sul rientro

Dopo diverse settimane di buio e difficoltà sembra giungere uno spiraglio di luce e speranza. Ilicic potrebbe tornare a casa, a Bergamo e all’Atalanta. Secondo le ultime indiscrezioni il calciatore sloveno potrebbe giungere in città già domani e riabbracciare i compagni a Zingonia dopo i vari test medici anche in ottica coronavirus. La speranza è quella di recuperare uno degli uomini chiave della squadra di Gasperini e averlo a disposizione nel più breve tempo possibile.

Ilicic manca all’appello dai giorni successivi al pareggio dello Stadium contro la Juventus datato 11 luglio. Tanto, troppo tempo. Ora la luce e la voglia di tornare ad essere protagonista dopo il periodo buio della depressione. I comoagni non vedono l’ora di riabbracciarlo e averlo al loro fianco in campo.

