Atalanta, si rivede Ilicic: può tornare a disposizione per il campionato

Ha saltato il debutto nella prima giornata, ma l’Atalanta domani contro il Torino giocherà e potrebbe avere tra i convocati una novità inattesa: Josip Ilicic. Dalle ultime indiscrezioni, confermate di recente anche da Marten De Roon che ha parlato di lui, lo sloveno si è allenato regolarmente con la squadra dopo i mesi trascorsi lontano da Bergamo. Una news che potrebbe vedere un lieto fine.

Atalanta: Ilicic presto a disposizione

Secondo quanto riporta TMW, Ilicic potrebbe essere chiamato da Gian Piero Gasperini già per la partita contro il Torino. Sia chiaro, non sarà della gara dall’inizio, ma la sua presenza in panchina potrebbe non essere poi solo un’ipotesi. Dopo gli ultimi mesi complicati, per lo sloveno potrebbe essere un’ulteriore iniezione di fiducia essere chiamato in causa per sentirsi parte integrante del gruppo nerazzurro. La conferma potrà arrivare solo dalla lista dei convocati del mister che si avrà nelle prossime ore.

