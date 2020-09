Atalanta, si rivede Ilicic: sorrisi a spasso per Bergamo

L’Atalanta e Bergamo sperano di poterlo riabbracciare presto in campo. Josip Ilicic sta cercando di superare piano piano il brutto periodo vissuto a braccetto con la depressione. Tornato in città da circa due settimane, lo sloveno si allena a Zingonia con i compagni e, finalmente, esce e sorride con le sue bimbe.

Ilicic: sorrisi a spasso per Bergamo

Una bella giornata a Bergamo e una domenica senza pallone. Ecco che Josip Ilicic ha colto l’occasione di uscire all’aria aperta per una passeggiata in famiglia. Su Instagram, è lo stesso calciatore dell’Atalanta a mostrare a tutti come stia cercando di mettersi alle spalle il brutto momento. Uno scatto in compagnia delle sue bambine e uno sguardo sereno con un sorriso, finalmente, leggermente nascosto anche dagli occhiali da sole.

La Dea, i compagni e tutta la città sperano di vederlo tornare a risplendere nella vita e, ovviamente, anche in campo. Forza Josip!