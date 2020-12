Atalanta, sorriso Malinovskyi: guarito dal coronavirus

Ci sono buone notizie per l’Atalanta e per Gian Piero Gasperini: Ruslan Malinovskyi è guarito dal coronavirus ed è tornato a disposizione per i prossimi impegni. La Dea sorride e annuncia anche via social il recupero del trequartista ucraino che aveva contratto il Covid-19 in ritiro con la propria Nazionale.

Per i nerazzurri un “rinforzo” importante in questo momento della stagione tra impegni in campionato e soprattutto la sfida da dentro o fuori in Champions League contro l’Ajax. Visto anche il momento poco felice degli attaccanti, il mancino di Malinovskyi potrà indubbiamente tornare utile alla squadra.